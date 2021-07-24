Силы обороны Тыграя захватили еще один район на севере Эфиопии

Аддис-Абеба, 24 июля. Силы обороны Тыграя (TDF) находятся в районе Адди Аркай (штат Амхара). Местоположение сепаратистов отследили с помощью приложения Google Maps.

Боевые действия на севере Эфиопии начались 4 ноября 2020 года и продолжаются до сих пор. За это время Силы обороны Тыграя заняли ряд районов и городов. Их цель заключается в возвращении региона к довоенным границам.

Так, в июле текущего года сепаратисты захватили город Корэм, населенный пункт Аламата и поселение Май Цэбри. Ранее они вынудили эфиопские и эритрейские войска покинуть столицу Тыграя Мекеле. Вместе с военными из штата уехала временная администрация.

Вооруженный конфликт между повстанцами «Народного фронта освобождения Тыграя» (НФОТ) и правительственными войсками привел к многочисленным жертвам среди мирного населения, а также спровоцировал потоки беженцев в соседние регионы страны и за ее пределы. Оставшиеся жители испытывают острую нехватку продовольствия. По данным ООН, около 1,8 млн человек находятся на грани голода.

По этой причине власти Эфиопии отправили 40 грузовиков с продовольствием и предметами первой необходимости в Тыграй, а 5 июля дали разрешение на полеты для оказания гуманитарной помощи.