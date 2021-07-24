Россия призвала отказаться от политизации строительства плотины в Эфиопии

Москва, 24 июля. Политизация вопроса строительства плотины «Возрождение» в Эфиопии может привести к напряженности в отношениях республики с Египтом и Суданом, считают в МИД России.

МИД России на своем сайте ранее представил сообщение на тему военно-технического сотрудничества с Эфиопией. Ведомство высказало недоумение в связи с попытками связать сотрудничество стран в военно-технической сфере с обсуждением строительства плотины «Возрождение» в республике.

Рабочие отношения между Россией и Эфиопией регулируются соответствующим Межправовым соглашением о сотрудничестве в области обороны и не носит дестабилизирующего характера, напомнили в российском МИД. В связи с этим ведомство просит отказаться от попыток политизировать тему строительства плотины, чтобы не допустить возможного накала между Египтом, Суданом и Эфиопией.

Переговоры по соглашению о заполнении и эксплуатации плотины ведутся с 2011 года. Участниками обсуждений являются Египет, Эфиопия и Судан. Суданские власти ранее заявили, что вопрос «Возрождения» является одним из приоритетов восточноафриканского государства.