Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:55
21:52
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
wikipedia.org  /  Sebmol / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 24 июля. Министерство юстиции США не будет расследовать инциденты гибели от коронавируса жителей домов престарелых некоторых штатов страны. Такое заявление сделали на телеканале CNN.

К проведению такого расследования призывали американские законодатели из республиканской партии. По словам политиков, в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Мичиган и Нью-Джерси могли быть нарушены законы. Такое мнение законодателей обосновывается тем, что якобы территориальные власти требовали принимать в домах престарелых заразившихся коронавирусом, закрывая глаза на риск распространения болезни.

Тем временем Минюст США отозвал обвинения против пяти ученых из Китая. Исследователей взяли под арест в 2020 году по подозрениям в якобы мошенничестве с визами.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
сша минюст сша коронавирус
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru