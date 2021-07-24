Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых

Вашингтон, 24 июля. Министерство юстиции США не будет расследовать инциденты гибели от коронавируса жителей домов престарелых некоторых штатов страны. Такое заявление сделали на телеканале CNN.

К проведению такого расследования призывали американские законодатели из республиканской партии. По словам политиков, в штатах Нью-Йорк, Пенсильвания, Мичиган и Нью-Джерси могли быть нарушены законы. Такое мнение законодателей обосновывается тем, что якобы территориальные власти требовали принимать в домах престарелых заразившихся коронавирусом, закрывая глаза на риск распространения болезни.

Тем временем Минюст США отозвал обвинения против пяти ученых из Китая. Исследователей взяли под арест в 2020 году по подозрениям в якобы мошенничестве с визами.