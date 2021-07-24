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Рекордные для Африки морозы зафиксировали в 19 городах ЮАР
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Весь мир
Рекордные для Африки морозы зафиксировали в 19 городах ЮАР
pixabay.com  / 

Претория, 24 июля. Минувшей ночью синоптики зафиксировали рекорд минимальной температуры в центральной части ЮАР. Столбики термометра опустились почти до минус 10 градусов.

Исторические рекорды самой низкой температуры установлены в 19 районах Южно-Африканской Республики. Холоднее всего в городе Кимберли, где температура опустилась до 9,9 градуса ниже ноля, побив рекорд 2000 года в 8,1 градуса. А в окрестностях Йоханнесбурга температура воздуха упала до 7 градусов (минус 6,3 градусов 19 июля 1995 года).

Также в различных частях страны выпал снег, чему особенно рады дети и подростки, которые впервые увидели подобное природное явление. Однако не обошлось и без негативных моментов. В результате обледенения перекрыли многочисленные автомобильные дороги.

По словам метеорологов, морозы пришли на юг Африки из Антарктики и продержатся около недели.

«Температура по-прежнему будет низкой с более прохладными условиями вдоль западного побережья. Но в остальной части страны все еще холодно. Однако в понедельник погода улучшится», — говорится в прогнозе метеослужбы.

Ранее, 23 июля, на Африканском континенте объявили четвертый уровень погодной опасности. Мощные снегопады прошли в южных районах ЮАР, а также над Лутсбергом, Вападсбергом, Пенхуком, Оутеникой, Нико Маланом, Винтербергом, и Бавьяансклуфе.

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