Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека

Исфара, 24 июля. Мощный взрыв прогремел на угольной шахте Согдийской области Таджикистана. Жертвой происшествия стал один человек, сообщили в пресс-службе мэрии города Исфара.

Взрыв прогремел внутри угольной шахты «Шуроб» на территории города Исфара. Причиной произошедшего называют утечку метана. Восемь пострадавших увезли в больницу. Их состояние оценивается как стабильное, отметили в мэрии.

Спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей будут ликвидировать последствия взрыва на шахте. Месторождение Шуроб является одним из крупнейших на севере Таджикистана.

Люди рискуют погибнуть в результате взрыва бытового газа. Один из таких случаев произошел в Орловской области. В результате происшествия одна женщина умерла. Мужчина получил травмы, сообщили в региональном МЧС.