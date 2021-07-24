Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:55
21:52
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека

  /   Обновлено: 24 июля 2021 21:42
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
pixabay.com

Исфара, 24 июля. Мощный взрыв прогремел на угольной шахте Согдийской области Таджикистана. Жертвой происшествия стал один человек, сообщили в пресс-службе мэрии города Исфара.

Взрыв прогремел внутри угольной шахты «Шуроб» на территории города Исфара. Причиной произошедшего называют утечку метана. Восемь пострадавших увезли в больницу. Их состояние оценивается как стабильное, отметили в мэрии.

Спасательная команда в составе сотрудников Комитета по чрезвычайным ситуациям, пожарных и врачей будут ликвидировать последствия взрыва на шахте. Месторождение Шуроб является одним из крупнейших на севере Таджикистана.

Люди рискуют погибнуть в результате взрыва бытового газа. Один из таких случаев произошел в Орловской области. В результате происшествия одна женщина умерла. Мужчина получил травмы, сообщили в региональном МЧС.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
взрыв смерть шахта
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru