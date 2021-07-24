Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина

Москва, 24 июля. Продюсер Алексей Мускатин незадолго до смерти боролся с опасной болезнью. О диагнозе артиста рассказал его коллега Андрей Разин.

Мускатин работал со многими известными группами, среди которых «Ласковый май», «Кар-Мэн» и «Руки вверх». О смерти 59-летнего продюсера ранее написал Разин на своей странице в Instagram. По его словам, Мускатин перенес серьезную операцию, деньги на которую ему помогли собрать коллеги.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия», — цитирует Разина «Пятый канал».

Окружение Мускатина знало о его проблемах со здоровьем и всячески подбадривало перед операцией. Разин признался, что до сих пор не может поверить в смерть артиста и случившееся стало для него настоящей трагедией.

Мускатин был близким другом Разина и часто помогал ему в карьере. Продюсер считает покойного коллегу одним из лучших российских профессионалов своего дела.