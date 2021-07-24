Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:58
21:56
Весь мир
Рекордные для Африки морозы зафиксировали в 19 городах ЮАР
21:52
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
Все новости

Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина

  /   Обновлено: 24 июля 2021 21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
Prt Scr youtube.com  /  Кубань 24

Москва, 24 июля. Продюсер Алексей Мускатин незадолго до смерти боролся с опасной болезнью. О диагнозе артиста рассказал его коллега Андрей Разин.

Мускатин работал со многими известными группами, среди которых «Ласковый май», «Кар-Мэн» и «Руки вверх». О смерти 59-летнего продюсера ранее написал Разин на своей странице в Instagram. По его словам, Мускатин перенес серьезную операцию, деньги на которую ему помогли собрать коллеги.

«Леша до последних дней перед операцией чувствовал себя хорошо. Мы собрали сумму денег. У него такая же болезнь, как у моей второй жены Натали — лейкемия», — цитирует Разина «Пятый канал».

Окружение Мускатина знало о его проблемах со здоровьем и всячески подбадривало перед операцией. Разин признался, что до сих пор не может поверить в смерть артиста и случившееся стало для него настоящей трагедией.

Мускатин был близким другом Разина и часто помогал ему в карьере. Продюсер считает покойного коллегу одним из лучших российских профессионалов своего дела.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
разин ласковый май мускатин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru