Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз

Лос-Анджелес, 24 июля. Второй ребенок актрисы Кирстен Данст и ее супруга Джесси Племонса появился на свет еще в начале июня, но только сейчас об этом радостном событии стало известно публике.

Малыш появился на свет втайне от поклонников, сообщает издание US Weekly. Ребенок родился в начале июня, но только сейчас в Сети появились свежие фотографии счастливой Кирстен Данст. Пара решила не афишировать радостное событие на фоне пандемии коронавируса. Поклонникам еще придется набраться терпения. Судя по всему, супруги еще не скоро рассекретят пол и имя новорожденного малыша.

Данст и Племонс вместе уже пять лет. Пара воспитывает сына, который появился на свет в мае 2018-го года. Актриса заявляла в интервью, что не считает себя женщиной, стремящейся построить семью, однако решение завести ребенка для нее было взвешенным и обдуманным. О второй беременности звезды фильма «Человек-паук» стало известно в марте 2021 года.

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