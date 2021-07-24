ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика

Мапуту, 24 июля. Южноафриканские и ботсванские войска прибыли в город Пемба на северо-востоке Мозамбика. Они окажут помощь местным военным в борьбе с радикальными исламистскими группировками.

Лидеры стран Сообщества развития юга Африки (САДК) приняли решение об отправке войск в Мозамбик 23 июня на саммите в Мапуту. На встрече присутствовали главы ЮАР, Ботсваны, Демократической Республики Конго (ДРК), Эсватини, Малави, Мозамбика, Танзании и Зимбабве. Другие государства — члены САДК представляли министры.

«Сообщество одобрило миссию резервных сил САДК для поддержки Мозамбика в его борьбе с терроризмом и экстремистским насилием в Кабу-Делгаду», — заявила в конце саммита исполнительный секретарь организации Стергомена Такс.

По данным СМИ, передовая группа САДК не участвует в прямых боевых действиях против террористов. В ее задачи входит консультирование мозамбикских военнослужащих по вопросам разведывательных операций и развертывания войск.

Радикальные исламисты орудуют на северо-востоке Мозамбика с конца 2017 года. Преимущественно их внимание сосредоточено на мусульманской провинции Кабу-Делгаду, граничащей с Танзанией.

За последний год нападения участились и приобрели больший масштаб. Согласно отчету ООН, число погибших достигло 2800 человек, еще 800 тысяч жителей остались без крыши над головой.