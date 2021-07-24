Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына

Москва, 24 июля. Актриса и телеведущая Жанна Эппле посетовала, как неумолимо быстро течет время. На днях звезда фильма «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...» женила младшего сына Ефима.

Известная актриса театра и кино Жанна Эппле рассказала о важном семейном событии на своей странице в Instagram. Она призналась, что до сих пор не может справиться с эмоциями после свадьбы младшего наследника — ведь казалось бы, еще вчера она пела сыну колыбельные. По словам Эппле, рядом с Ефимом теперь будет прекрасная девушка, которая ловит каждый его взгляд.

«Только посмотрите, какие они счастливые и красивые. Я была так влюблена в них весь вечер», — написала звезда в соцсети.

Актриса поделилась с фанатами серией снимков, на которых позирует в компании счастливой пары. Белый наряд для бракосочетания выбрала не только невеста — 20-летний сын Жанны Эппле также был в костюме белоснежного цвета.

Поклонники в комментариях стали поздравлять звезду кино со знаменательным событием. Подписчики Эппле рады за ее сына и оставляют в адрес молодоженов теплые пожелания.

«Поздравляю, Жанна, со свадьбой сына! Счастья молодым и любви на долгие года»; «Поздравляю! Вы, Жанна, будете отличной свекровью!»; «Счастливого маршрута, прекрасных моментов, искренних чувств», — написали фолловеры.

В начале июля тайную свадьбы сыграли актеры Иван Янковский и Диана Пожарская. Звездная пара пока не комментирует свой статус, при этом и Пожарская, и Янковский носят обручальные кольца.