Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья

Москва, 24 июля. Российская певица Юлия Савичева опубликовала в популярной соцсети пост, в котором рассказала, что отказалась от диет и по-другому посмотрела на красоту тела.

Савичева на личной странице в Instagram порадовалась, что в последнее время бодипозитив в России начал набирать популярность. Она пояснила, что не понаслышке знает, что такое иметь «болезненную худобу» из-за жестких диет. Певица предпочитает больше не мучить свой организм, так как здоровье теперь в приоритете.

«И вообще, для меня бодипозитив — это прежде всего отказ от болезненной худобы, отказ от «обложечного» идеала. Пройдя начальную стадию анорексии, я знаю, о чем говорю», — написала Савичева.

Участница «Фабрики звезд» попросила поклонников не переносить обложку в жизнь, так как из этого ничего хорошего не выйдет. По словам Савичевой, несмотря на отказ от диет, она поддерживает правильное питание и чувствует себя свободной.

В начале июля исполнительница хита «Высоко» также в соцсетях поделилась с поклонниками, каких ограничений придерживается в ежедневном рационе питания. Съеденное мороженое Савичева обязательно «отрабатывает» в спортзале.