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Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
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Дамаск, 24 июля. Сирия получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Препарат доставили в аэропорт в столицы САР Дамаск.

Вместе с вакциной от COVID-19 из Российской Федерации в Сирию прибыла также партия тестов для выявления инфекции в организме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в РФ увеличены. Благодаря этому в ведомстве планируют также ускорить поставки препарата по регионам.

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Сирия вакцина спутник лайт
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