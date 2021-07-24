Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР

Дамаск, 24 июля. Сирия получила первую партию российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник Лайт». Препарат доставили в аэропорт в столицы САР Дамаск.

Вместе с вакциной от COVID-19 из Российской Федерации в Сирию прибыла также партия тестов для выявления инфекции в организме. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее заявил, что темпы производства вакцины от коронавируса «Спутник Лайт» в РФ увеличены. Благодаря этому в ведомстве планируют также ускорить поставки препарата по регионам.