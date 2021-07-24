ВМФ, Олимпиада, ДТП в Москве: главные темы недели обсудили на «Петербургском уикенде»

Гости пресс-центра Медиагруппы «Патриот» на заседании клуба «Петербургский уикенд» обсудили открытие Олимпиады-2020 в Токио, предстоящий день ВМФ, нового тренера сборной России по футболу и страшное ДТП, в котором погибло двое детей.

Многострадальная Олимпиада и новый тренер для сборной России

23 июля официально начались летние Олимпийские игры в Токио, которые из-за коронавирусных ограничений будут проходить без зрителей и с минимальным числом журналистов. Примечательно, что для этих Игр видоизменили девиз — «Быстрее, выше, сильнее — вместе». В официальном аккаунте Олимпиады в Instagram Игры в Токио уже продвигаются по хештегу #StrongerTogether — Сильнее Вместе! Несмотря на активность в соцсетях, россияне не проявляют особого интереса к спортивному мероприятию. Согласно опросу, лишь 3% сограждан могут вспомнить фамилии олимпийцев из РФ.

«Как мне кажется, это не страшно. Пусть их [спортсменов] узнают после Олимпиады. [Александра] Разаренова (триатлонистка. — Прим. ФАН) участвует в третий раз подряд, кто следит за спортом — знает ее. 8 августа, когда завершится Олимпиада, вы точно их узнаете и будете за них болеть, болеть за страну», — отметил Кирилл Смирнов, главный редактор «Петербургского дневника».

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

По мнению корреспондента RT Константина Придыбайло, ответственность за неудачную информационную кампанию и продвижение спортсменов лежит на Министерстве спорта РФ. Также он подчеркнул, что новый олимпийский слоган отдает фальшью.

«Есть вопросы к новому слогану. Если мы «вместе», почему россияне выступают без флага?» — спросил журналист, напомнив о скандальном решении ВАДА.

Не могли спикеры обойти стороной и назначение нового тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Действующий наставник «Ростова» и экс-спартаковец сменил на посту Станислава Черчесова, который провалился на Евро-2020.

«Надо отдать должное, Карпин довольно харизматичный. По прошлому сезону у «Ростова» результат неплохой, футболисты хорошо к нему относятся», — отметил Придыбайло.

Global Look Press / Jon Olav Nesvold/Keystone Press Agency

Участники дискуссии отметили выдающиеся мотивационные навыки Карпина. По их мнению, наставник заставит «гонять» по полю российских футболистов.

Парад будет изумительным

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Среди гостей студии был и капитан 1-го ранга в отставке, ветеран отряда гидронавтов, бывший начальник учебного отдела Военно-морского политехнического института Петр Петров. Он напомнил о большем празднике: 25 июля в России будут отмечать День ВМФ.

«Завтра праздник — День ВМФ. Вы завтра посмотрите парад, изумительный. 70% новейшей техники, 4 тысячи человек. Есть чем гордиться», — отметил военный.

Он отметил, что служить на флоте — значит быть большим оптимистом. Так как служба у моряков тяжелая, ее не сравнить с другой профессией. Ветеран также рассказал, как ему довелось встретиться со знаменитым советским военачальником, адмиралом флота СССР Сергеем Горшковым.

Пресс-служба Балтийского флота /

«Как-то встретился с адмиралом Горшковым. Я встал, иду медленно, только что операцию сделал, палочку отставил в сторону. А адмирал говорит: «Почему он так медленно идет?» А мне говорит: «Товарищ Петров, так и продолжайте, так и надо служить». Главком науку понимал, флот понимал», — заключил Петров.

Казнить нельзя помиловать

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Генеральный директор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич напомнил о трагедии, которая недавно произошла в Москве. Студентка сбила на пешеходном переходе троих детей, двое из которых скончались. По предварительным данным, девушка отвлеклась на телефон во время вождения. Малькевич обратил внимание, что общественники предлагают ужесточить штрафы за использование телефона за рулем.

«Я считаю, что наказание должно быть публичным, чтобы все тиктокерши посмотрели в интернете, как ее наказали», — подчеркнул он.

Главный редактор журнала «Калашников» Михаил Дегтярев отметил, что для предупреждения таких аварий в будущем должна быть проведена просветительская работа. Что касается увеличения штрафов для гонщиков, то, по его мнению, эта мера ни к чему не приведет.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

«Это про личную ответственность водителя. Я считаю, что увеличение штрафа ни к чему хорошему не приведет. Необходимы средства дополнительной автоматизации в машинах, громкая связь чтобы везде была установлена. Ну и просветительская работа, чтобы показать, что такие ситуации бывают», — поделился мнением Дегтярев.

Госавтоинспекция Москвы /

С коллегами не согласился корреспондент RT Константин Придыбайло. Он считает, что виновница ДТП не заслуживает жестокого наказания и не должна сидеть в СИЗО с рецидивистками.

«Домашний арест — это тоже неправильно. Мы видели ее психологическое состояние. Наша система вообще должна не ломать человека, а исправлять», — считает журналист.

Ранее знакомый виновницы аварии рассказал, как она себя чувствует после ДТП.