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Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
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Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
wikipedia.org  /  Rikujojieitai Boueisho / CC BY-SA 3.0

Токио, 24 июля. Съемка одного из этапов велогонки в рамках летних Олимпийских игр, проходящих в Японии, привела к неожиданному визуальному результату и активно обсуждается в Сети.

Видеооператор освещал ход велосипедного соревнования с вертолета и сделал широкую панораму местности. В кадр попали не только спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал и болельщики вдоль трассы, но и колонна японских танков. Тяжелые бронемашины находились всего в нескольких десятках метров от места проведения олимпийского заезда велогонщиков.

Публикация скриншотов с этого видео вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

«КНДР готова предоставить оператору убежище и премию?» — иронично спросил один из комментаторов, намекая на сложные политические отношения между Токио и Пхеньяном.

Ранее стало известно о красочной церемонии открытия Олимпиады-2020 на центральном стадионе японской столицы. В Токио состоялось шоу в исполнении 1800 беспилотных летательных аппаратов, которые создавали в воздухе объемные фигуры. При этом из-за коронавирусных ограничений на церемонии присутствовали только официальные лица и представители СМИ.

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япония олимпиада танки
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