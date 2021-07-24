Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков

Токио, 24 июля. Съемка одного из этапов велогонки в рамках летних Олимпийских игр, проходящих в Японии, привела к неожиданному визуальному результату и активно обсуждается в Сети.

Видеооператор освещал ход велосипедного соревнования с вертолета и сделал широкую панораму местности. В кадр попали не только спортсмены, тренеры, обслуживающий персонал и болельщики вдоль трассы, но и колонна японских танков. Тяжелые бронемашины находились всего в нескольких десятках метров от места проведения олимпийского заезда велогонщиков.

Публикация скриншотов с этого видео вызвала бурную реакцию пользователей Сети.

«КНДР готова предоставить оператору убежище и премию?» — иронично спросил один из комментаторов, намекая на сложные политические отношения между Токио и Пхеньяном.

Ранее стало известно о красочной церемонии открытия Олимпиады-2020 на центральном стадионе японской столицы. В Токио состоялось шоу в исполнении 1800 беспилотных летательных аппаратов, которые создавали в воздухе объемные фигуры. При этом из-за коронавирусных ограничений на церемонии присутствовали только официальные лица и представители СМИ.