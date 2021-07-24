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Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
Global Look Press  /  © Yeshiel / XinHua

Претория, 24 июля. Правоохранительные органы задержали предполагаемых организаторов беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг. Об этом сообщила министр развития малого бизнеса ЮАР Кхумбудзо Нтшавхени.

Речь идет о четырех подозреваемых: Нгизве Макхуну, который является убежденным сторонником экс-президента ЮАР Джейкоба Зумы, депутате партии «Патриотический альянс» Брюсе Ниммерхудте, а также членах Африканского национального конгресса Кларенсе Табане и Сбусисо Мавусо. По словам Нтшавхени, они входят в число организаторов серии беспорядков и акций протестов в Квазулу-Натале и Гаутенге. Всего под подозрением следствия находится 12 человек.

«Есть все основания полагать, что четверо подозреваемых являются ключевыми игроками в беспорядках. Именно поэтому их арестовали», —заявила Нтшавхени.

Вечером 9 июля в ЮАР начались волнения после отправки в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. Сторонники политика вышли на демонстрации, которые быстро переросли в мародерство и грабежи. Протестующие поджигали автомобили, громили магазины, забрасывали полицейских камнями и бутылками. Беспорядки нанесли многомиллиардный урон экономике ЮАР.

«Более 100 торговых центров сожжены или получили значительный ущерб от пожара, около 300 магазинов разграблены. Только в Квазулу-Натале потеряны акции на сумму 1,5 миллиарда рандов», — рассказала Нтшавхени на брифинге для СМИ.

По данным правительства, в результате беспорядков погибло 337 человек. В настоящий момент расследуются 213 дел об убийствах.

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