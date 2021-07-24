«Пропеллер» российских Як-54 сорвал аплодисменты публики на МАКС-2021

Москва, 24 июля. Летчики из РФ на самолетах Як-54 показали свое мастерство пилотирования крылатых машин на выставке МАКС-2021, проходящей в подмосковном аэропорту Жуковский.

Авиасалон МАКС-2021, стартовавший 20 июля, собрал множество образцов воздушной техники. В субботу, 24 июля, зрителям были показаны возможности выставленных на мероприятии образцов в рамках авиашоу, передает iReactor. К примеру, пилотажная группа «Первый полет» продемонстрировала свои навыки управления самолетами Як-54, на деле доказав характеристики крылатых машин.

Опытные пилоты выполнили впечатляющие фигуры высшего пилотажа, поразив наблюдавших за шоу гостей авиасалона и сорвав аплодисменты. Особенное впечатление на них произвел трюк под названием «пропеллер», который заключается в движении двух самолетов вокруг третьего по малому радиусу. Во время этого элемента высшего пилотажа летчикам пришлось соблюдать угол движения в 180 градусов.

Ранее в первый день выставки публике показали новейший одномоторный истребитель Су-75 Checkmate. Презентация крылатой машины вызвала настоящий фурор, поразив зрителей, наблюдавших за мероприятием. Они были сильно удивлены крылатой машиной от Ростеха, заявив о желании в скором времени увидеть, как самолет продемонстрирует свои характеристики во время первого полета.