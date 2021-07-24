Sohu: российский истребитель Checkmate «перетасует» мировой рынок оружия не в пользу США

Пекин, 24 июля. Создание новейшего российского истребителя Checkmate может сильно изменить отношение Соединенных Штатов к России, считают журналисты из Китая.

Россия может изменить ситуацию на мировом рынке вооружений при помощи новейшего боевого самолета Су-75 Checkmate, который был показан в ходе авиасалона МАКС-2021, приводит «ПолитРоссия» перевод статьи авторов китайского издания Sohu. По их словам, эта крылатая машина может оказать влияние и на международную политическую обстановку. Эксперты подчеркнули, что самолет удостоился всеобщего внимания вполне заслуженно.

Характеристики одномоторного стелс-истребителя удивляют, однако еще более поразительным моментом стала его стоимость, которая оказалась очень низкой, обратили внимание авторы материала. По их словам, конкурент из США F-35 стоит 100 миллионов долларов, тогда как за Checkmate придется отдать не более 30 миллионов долларов. Эта сумма не дотягивает даже и до половины стоимости американской крылатой машины, уточнили аналитики.

Global Look Press / Leonid Faerberg/Transport Photo Images

Соединенные Штаты, будучи одним из крупнейших игроков на международной арене, активно продвигают свой весьма недешевый F-35 на мировом оружейном рынке, отметили аналитики. Они подчеркнули, что РФ при помощи своего Су-75 может кардинально «перетасовать» ситуацию, что скажется на отношениях Москвы и Вашингтона.

«С появлением Checkmate (Су-75) международный рынок вооружений изменится не в пользу США, и это может обострить российско-американские отношения», — предположили китайские эксперты.

Вашингтон для сохранения своего влияния может пойти на весьма противоречивые меры, ввиду чего Россия будет вынуждена противодействовать этому, считают авторы статьи. Они напомнили, как Соединенные Штаты активно применяют санкционные угрозы в адрес многих государств, чтобы воспрепятствовать приобретению ими российского вооружения.

Ранее зрители презентации российского новейшего истребителя Checkmate по достоинству оценили сам самолет и мероприятие. Они отметили, что одномоторную крылатую машину можно назвать «произведением искусства», выразив желание поскорее увидеть ее первый полет.