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Впечатляющие маневры российского истребителя Су-30СМ поразили гостей МАКС-2021
Армия
Впечатляющие маневры российского истребителя Су-30СМ поразили гостей МАКС-2021
wikipedia.org

Москва, 24 июля. Российский пилот на истребителе Су-30СМ в ходе выставки МАКС-2021 поразил гостей мероприятия невероятными воздушными маневрами.

Международный авиасалон МАКС-2021 стартовал в подмосковном аэропорту Жуковский 20 июля. В ходе выставки было продемонстрировано большое количество различных экспонатов, среди которых был и новейший одномоторный истребитель Checkmate, разработанный специалистами госкорпорации «Ростех». Кроме того, 24 июля российские пилоты на деле показали, на что способна выставленная техника, передает iReactor.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении пилота российского Су-30СМ особенно впечатлили гостей мероприятия. Летчик показывал свои мастерские навыки ведения воздушного боя в течение восьми минут. Сидевшему за штурвалом пилоту удалось удивить зрителей при помощи невероятных воздушных трюков, имитирующих авиационное сражение.

Ранее не меньший фурор вызвала и презентация Су-75 Checkmate, которую ждало все мировое сообщество. Мероприятие, в ходе которого был представлен новейший легкий одномоторный самолет, произвело сильное впечатление на гостей выставки. Они по достоинству оценили новинку, сравнив ее с «произведением искусства». Посетители авиасалона заявили, что очень ждут, когда крылатая машина совершит свой первый полет и покажет уже в небе, на что способна новинка от Ростеха.

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истребитель су-30см МАКС-2021
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