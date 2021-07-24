Впечатляющие маневры российского истребителя Су-30СМ поразили гостей МАКС-2021

Москва, 24 июля. Российский пилот на истребителе Су-30СМ в ходе выставки МАКС-2021 поразил гостей мероприятия невероятными воздушными маневрами.

Международный авиасалон МАКС-2021 стартовал в подмосковном аэропорту Жуковский 20 июля. В ходе выставки было продемонстрировано большое количество различных экспонатов, среди которых был и новейший одномоторный истребитель Checkmate, разработанный специалистами госкорпорации «Ростех». Кроме того, 24 июля российские пилоты на деле показали, на что способна выставленная техника, передает iReactor.

Фигуры высшего пилотажа в исполнении пилота российского Су-30СМ особенно впечатлили гостей мероприятия. Летчик показывал свои мастерские навыки ведения воздушного боя в течение восьми минут. Сидевшему за штурвалом пилоту удалось удивить зрителей при помощи невероятных воздушных трюков, имитирующих авиационное сражение.

Ранее не меньший фурор вызвала и презентация Су-75 Checkmate, которую ждало все мировое сообщество. Мероприятие, в ходе которого был представлен новейший легкий одномоторный самолет, произвело сильное впечатление на гостей выставки. Они по достоинству оценили новинку, сравнив ее с «произведением искусства». Посетители авиасалона заявили, что очень ждут, когда крылатая машина совершит свой первый полет и покажет уже в небе, на что способна новинка от Ростеха.