Бывший врач Белого дома предрек Байдену вынужденную отставку

Вашингтон, 24 июля. Президент США Джо Байден не может озвучить ни одного связного предложения. С ним что-то не так, заявил бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Главе государства необходимо пройти тест на когнитивные способности и обнародовать результаты, написал Джексон на странице в Twitter. Журналистам американского телевидения он рассказал, что не раз видел спотыкающегося Байдена.

По мнению экс-врача, действующий президент вынужден будет уйти в отставку. В противном случае будет применена 25-я поправка к Конституции США. Она гласит, что при досрочном прекращении лидером страны своих полномочий, пост главы государства займет вице-президент.

Ранее стало известно, что американцы перестают доверять Байдену. Это связано с неспособностью руководства Соединенных Штатов справиться с пандемией коронавируса, отметил политолог Александр Шпунт.