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Бывший врач Белого дома предрек Байдену вынужденную отставку
Политика
Бывший врач Белого дома предрек Байдену вынужденную отставку
Global Look Press  /  Samuel Corum - Pool via CNP/Consolidated News Photos

Вашингтон, 24 июля. Президент США Джо Байден не может озвучить ни одного связного предложения. С ним что-то не так, заявил бывший врач Белого дома Ронни Джексон.

Главе государства необходимо пройти тест на когнитивные способности и обнародовать результаты, написал Джексон на странице в Twitter. Журналистам американского телевидения он рассказал, что не раз видел спотыкающегося Байдена.

По мнению экс-врача, действующий президент вынужден будет уйти в отставку. В противном случае будет применена 25-я поправка к Конституции США. Она гласит, что при досрочном прекращении лидером страны своих полномочий, пост главы государства займет вице-президент.

Ранее стало известно, что американцы перестают доверять Байдену. Это связано с неспособностью руководства Соединенных Штатов справиться с пандемией коронавируса, отметил политолог Александр Шпунт.

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