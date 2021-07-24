Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:54
21:52
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Экс-глава службы «Натив» сомневается в способности Киева взять контроль над Донбассом
Политика
Экс-глава службы «Натив» сомневается в способности Киева взять контроль над Донбассом
Prt Scr youtube.com  /  Россия 24

Москва, 24 июля. Бывший руководитель службы «Натив», израильский политолог Яков Кедми усомнился в способности Украины взять контроль над Донбассом. Об этом он рассказал во время интервью.

Эксперт обратил внимание на стремление киевских властей усилить боевой потенциал ВСУ. По его словам, попытки украинской стороны, в частности, закупка беспилотников у Турции, вряд ли отразятся на ситуации в Донбассе.

Кедми напомнил о заключении соглашения между Киевом и Лондоном. Документ предполагает производство британских боевых катеров в верфях Украины. Однако и этот шаг не поможет реализовать военную операцию в регионе. Если украинское руководство все-таки пойдет на такой риск, то Россия использует уникальную стратегию, которая позволит элегантно и быстро разрешить ситуацию, уверен израильский политолог.

«Если Россия примет решение участвовать в происходящих боях на Украине, она это сделает более элегантно и более быстро — для этого не надо концентрировать войска на украинской границе», — сказал экс-глава службы «Натив».

Энергетик Юрий Корольчук ранее выразил мнение, что ЛНР и ДНР смогут развиваться без участия Киева. По его словам, республики едва ли когда-нибудь вернутся по контроль Украины.

Вернуться назад

Все новости / Политика / Экс-глава службы «Натив» сомневается в способности Киева взять контроль над Донбассом
украина россия кедми
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru