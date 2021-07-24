Экс-глава службы «Натив» сомневается в способности Киева взять контроль над Донбассом

Москва, 24 июля. Бывший руководитель службы «Натив», израильский политолог Яков Кедми усомнился в способности Украины взять контроль над Донбассом. Об этом он рассказал во время интервью.

Эксперт обратил внимание на стремление киевских властей усилить боевой потенциал ВСУ. По его словам, попытки украинской стороны, в частности, закупка беспилотников у Турции, вряд ли отразятся на ситуации в Донбассе.

Кедми напомнил о заключении соглашения между Киевом и Лондоном. Документ предполагает производство британских боевых катеров в верфях Украины. Однако и этот шаг не поможет реализовать военную операцию в регионе. Если украинское руководство все-таки пойдет на такой риск, то Россия использует уникальную стратегию, которая позволит элегантно и быстро разрешить ситуацию, уверен израильский политолог.

«Если Россия примет решение участвовать в происходящих боях на Украине, она это сделает более элегантно и более быстро — для этого не надо концентрировать войска на украинской границе», — сказал экс-глава службы «Натив».

Энергетик Юрий Корольчук ранее выразил мнение, что ЛНР и ДНР смогут развиваться без участия Киева. По его словам, республики едва ли когда-нибудь вернутся по контроль Украины.