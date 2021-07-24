Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:54
21:52
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Законодатели Сьерра-Леоне проголосовали за отмену смертной казни
Весь мир
Законодатели Сьерра-Леоне проголосовали за отмену смертной казни
pixabay.com  / 

Фритаун, 24 июля. Законодатели Сьерра-Леоне исключили смертную казнь из уголовного кодекса. Теперь тяжкие преступления, совершенные на территории государства, караются пожизненным заключением.

Прежде смертный приговор выносился гражданам, признанным виновными в убийстве, грабеже с отягчающими обстоятельствами, мятеже и государственной измене. Согласно новому закону, за перечисленные преступления полагается лишение свободы от 30 лет. Также судья имеет право ужесточить срок до пожизненного заключения.

Первый случай исполнения наказания смертной казни в Сьерра-Леоне датируется 1998 годом. Тогда расстреляли 24 солдат за участие в заговоре против экс-президента Ахмада Теджана Каббы.

С тех пор общественность неоднократно поднимала вопрос отмены смертной казни. В 2005 году члены Комиссии по установлению истины, принятию беженцев и примирению заявили, что законодательство страны не вписывается в рамки цивилизованного общества.

По данным СМИ, депутаты спасли 94 человек, ожидавших исполнения смертельного приговора. Парламент принял такое решение под влиянием президента Джулиуса Маады Био. Во время предвыборной кампании политик пообещал отменить смертную казнь в государстве.

Несмотря на подвижки в законодательстве Сьерра-Леоне, многие африканские страны не отказываются от смертной казни. В июле текущего года генеральная прокуратура Эфиопии потребовала высшей меры наказания для Тылахуна Ями. Он обвиняется в убийстве популярного в стране певца Хачалу Хундесса.

Вернуться назад

Все новости / Весь мир / Законодатели Сьерра-Леоне проголосовали за отмену смертной казни
сьерра-леоне
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru