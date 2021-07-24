Законодатели Сьерра-Леоне проголосовали за отмену смертной казни

Фритаун, 24 июля. Законодатели Сьерра-Леоне исключили смертную казнь из уголовного кодекса. Теперь тяжкие преступления, совершенные на территории государства, караются пожизненным заключением.

Прежде смертный приговор выносился гражданам, признанным виновными в убийстве, грабеже с отягчающими обстоятельствами, мятеже и государственной измене. Согласно новому закону, за перечисленные преступления полагается лишение свободы от 30 лет. Также судья имеет право ужесточить срок до пожизненного заключения.

Первый случай исполнения наказания смертной казни в Сьерра-Леоне датируется 1998 годом. Тогда расстреляли 24 солдат за участие в заговоре против экс-президента Ахмада Теджана Каббы.

С тех пор общественность неоднократно поднимала вопрос отмены смертной казни. В 2005 году члены Комиссии по установлению истины, принятию беженцев и примирению заявили, что законодательство страны не вписывается в рамки цивилизованного общества.

По данным СМИ, депутаты спасли 94 человек, ожидавших исполнения смертельного приговора. Парламент принял такое решение под влиянием президента Джулиуса Маады Био. Во время предвыборной кампании политик пообещал отменить смертную казнь в государстве.

Несмотря на подвижки в законодательстве Сьерра-Леоне, многие африканские страны не отказываются от смертной казни. В июле текущего года генеральная прокуратура Эфиопии потребовала высшей меры наказания для Тылахуна Ями. Он обвиняется в убийстве популярного в стране певца Хачалу Хундесса.