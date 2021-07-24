Призерка Олимпиады в Токио рассказала, в каких условиях тренировалась в родном Ярославле

Токио, 24 июля. Серебряная призерка Олимпиады в Токио Анастасия Галашина надеется, что ее медаль поспособствует обновлению стрелкового оборудования на базе в Ярославле, где она тренируется.

Анастасия Галашина принесла первую олимпийскую медаль в копилку сборной России. В субботу, 24 июля, она завоевала серебро в стрельбе из пневматической винтовки с 10 метров. После успешного выступления спортсменка дала интервью, в котором раскритиковала стрелковую базу в родном Ярославле. По словам Галашиной, ей и другим атлетам приходится тренироваться на устаревшем оборудовании.

«Мне просто тяжело смотреть на наш тир, на нашу техническую базу в Ярославле. Мне бы хотелось, чтобы обратили внимание на то, где мы тренируемся, с каким оружием, какими пульками, патронами, в каких костюмах, потому что это уже все прошлый век», — заявила олимпийская призерка на пресс-конференции.

Ярославские власти быстро отреагировали на слова спортсменки и пообещали отремонтировать тиры, сообщает сайт 360tv.ru. В правительстве Ярославской области отметили, что в ближайшее время займутся переоборудованием школы олимпийского резерва № 3, где занимается Галашина.

Первый день Олимпийских игр принес России две медали. Лидирует в общекомандном зачете сборная Китая. Соревновательный день для китайцев начался с уверенной победы Цянь Ян в стрельбе из пневматического оружия.