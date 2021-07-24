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Возлюбленный Бритни Спирс пошутил над слухами о помолвке с поп-звездой
Шоу-бизнес
Возлюбленный Бритни Спирс пошутил над слухами о помолвке с поп-звездой
Global Look Press  /  F Sadou/AdMedia

Лос-Анджелес, 24 июля. Певица Бритни Спирс недавно спровоцировала слухи о тайной помолвке с фитнес-тренером и моделью Сэмом Асгари. Фанаты заметили на безымянном пальце звезды кольцо с бриллиантом.

Бритни Спирс и Сэм Асгари встречаются пять лет. С 2017 года в Сети и СМИ периодически появляются сообщения о тайной свадьбе пары. Новая волна слухов поднялась на фоне судебных разборок певицы с отцом. Фанаты звезды решили, что бойфренд в этой непростой ситуации захочет любыми способами поддержать возлюбленную. Именно поэтому, когда Спирс появилась на публике с бриллиантовым кольцом, поклонники ринулись ее поздравлять с помолвкой.

К Сэму Асгари с поздравлением на улице Лос-Анджелеса подошел один из папарацци с включенной камерой. Журналист попросил бойфренда певицы прокомментировать долгожданное событие. Однако Асгари не растерялся от такого напора и устроил местному папарацци изящный троллинг.

«Да, чувак. Люди не знают, но мы женаты около пяти лет. Знаешь, мы тайно поженились на Гавайях. Такая история. Я не знаю, но я вижу это в газетах. И у нас есть близнецы», — еле сдерживая смех, сказал Асгари.

Запись, на котором возлюбленный Бритни Спирс высмеивает слухи о помолвке, появилась на сайте TMZ. Пользователи Сети расценили слова Асгари, как опровержение информации и положительно оценили его остроумный ответ наглому журналисту.

Ранее Бритни Спирс удивила фанатов новым пикантным снимком. Поп-звезда опубликовала смелое фото на своей странице в Instagram, на котором позирует у дерева без бюстгальтера, прикрыв грудь руками.

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Бритни Спирс свадьба отношения помолвка
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