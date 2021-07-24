Американские ученые рассказали, как уговорить детей есть овощи и фрукты

Иллинойс, 24 июля. Дети редко любят употреблять в пищу овощи и фрукты. Однако, есть способы приучить их к этим полезным продуктам, считают ученые Иллинойского университета.

По мнению американских ученых, чем больше времени дети проводят за обеденным столом, тем больше отдают предпочтение полезной еде. Исследователи считают, что перерывы на обед в школьных столовых нужно увеличить.

Ученые провели простой эксперимент. Детям давали фрукты и овощи, а перерыв на обед делали сначала на 10, потом на 20 минут. Во время короткого перерыва дети ели значительно меньше полезных продуктов. Причина этого, по мнению исследователей, в том, что дети всегда начинают есть с первого блюда и в оставшееся время едят что-то еще, а если времени мало, отказываются прежде всего от фруктов и овощей.

На Украине провели реформу школьного питания. С января 2022 года ученики смогут сами выбирать себе блюда в школьной столовой. Там будет представлено 160 блюд.