Popular Mechanics: ВМС США создали плавучий «кирпич» с фитнесом и парикмахерской

Вашингтон, 24 июля. Американские специалисты смогли создать необычное судно, которое по своей форме напоминает кирпич, заявили журналисты из Соединенных Штатов.

Весьма причудливый внешний вид получила плавучая казарма APL 67, отметили авторы американского издания Popular Mechanics. Они уточнили, что судно предназначено для временного проживания служащих Военно-морского флота США в случае выхода из строя и пребывания на техническом обслуживании их основного корабля.

«Судно-кирпич» не оборудовано силовыми установками и вооружением, подчеркнули авторы материала. Они отметили, что общая длина казармы достигает 267 метров, а ширина — 20 метров. Изделие имеет целых четыре этажа, на которых могут расположиться 56 офицеров и 228 рядовых военнослужащих. Аналитики уточнили, что в распоряжении моряков на судне имеются медицинские кабинеты, туалеты, комнаты отдыха, фитнес-центр, парикмахерская и прачечные.

Плавучая казарма в настоящий момент находится в процессе транспортировки из Миссисипи в Калифорнию, откуда судно возьмет курс на Японию, рассказали американские журналисты. Они добавили, в распоряжении ВМС США имеются несколько подобных «кирпичей», которые расположены в разных регионах по всему миру.

Ранее стало известно о решении американского военного руководства вывести из эксплуатации два десятка боевых кораблей. Причиной подобного шага стал высокий процент брака и различные конструкционные огрехи. Примечательно, что списание затронет не только старые корабли, но и совершенно новую морскую технику.