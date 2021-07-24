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Премьер Сомали накануне парламентских выборов уволил двух старших офицеров разведки
Весь мир
Премьер Сомали накануне парламентских выборов уволил двух старших офицеров разведки
freepik.com  /  www.slon.pics

Могадишо, 24 июля. Двух старших офицеров Национального агентства разведки и безопасности (NISA) уволили по приказу премьер-министра Сомали Мохамеда Хусейна Робле. Военнообязанных обвинили в ограничении передвижения кандидатов накануне парламентских выборов.

Среди уволенных — начальник штаба NISA Абдуллахи Куланэ и Аден Абдулле, координировавший работу агентства в столичном аэропорту. По их вине бывший губернатор области Гедо Осман Нур Хаджи Моалиму не улетел из Могадишо в Гарбахаррей (центр префектуры Гедо).

Премьер-министр также напомнил о других случаях нарушения прав сомалийских политиков. Недавно самолет, на борту которого находился советник президента Абди Али Радж, не смог приземлиться в Кисмаю (временная столица сомалийского государства).

Увольнение офицеров NISA вызвало одобрение Коалиции оппозиционных кандидатов в президенты (КПК).

«Действия, предпринятые премьер-министром, идут в правильном направлении», говорится в заявлении КПК.

Кроме того, решение Робле высоко оценил лидер прогрессивной демократической партии «Вададжир» Абдирахман Абдишакур Варсаме Вададжир.

«Акция, предпринятая премьер-министром Роблом, показывает важность соблюдения законов», — написал он в Facebook.

Ранее Федеральная избирательная комиссия Сомали разъясняла порядок проведения парламентских выборов. Списки кандидатов утвердят 24 июля, а голосование состоится с 25 по 28 июля.

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