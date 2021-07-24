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Шесть человек получили травмы при столкновении легковушки с "Газелью" под Орлом
Происшествия
Шесть человек получили травмы при столкновении легковушки с "Газелью" под Орлом
pixabay.com

Орел, 24 июля. Водитель и три пассажира получили травмы в результате аварии, которая произошла на трассе "Орел — Ефремов".

Шесть человек получили травмы различной степени тяжести в результате столкновения легковушки и "Газели". По имеющимся у правоохранителей данным, авария произошла на автодороге "Орел — Ефремов". Водитель за рулем Daewoo выехал на встречную полосу движения и на большой скорости врезался в мчавшийся навстречу грузовик.

Травмы различной степени тяжести получили водитель иномарки, а также трое пассажиров. Врачи госпитализировали двоих из них. Также пострадали водитель и пассажир "Газели". Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства трагедии.

Еще одна авария произошла в Петербурге. Там автомобиль упал в Неву.

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