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Экс-участница «Дома-2» Саша Черно озвучила версию причины смерти Жанны Фриске
Шоу-бизнес
Экс-участница «Дома-2» Саша Черно озвучила версию причины смерти Жанны Фриске
Prt Scr instagram.com  /  @friskefan

Москва, 24 июля. Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» и блогер Саша Черно предположила, что могло привести к смерти экс-солистки «Блестящих» Жанны Фриске.

Звезда телестройки обсудила покойную певицу во время прямого эфира в Instagram. Черно озвучила собственную версию причины ухода исполнительницы из жизни. По мнению знаменитости, артистка поплатилась за процедуру экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Жанна Фриске сделала ЭКО, и что произошло дальше? Царствие ей небесное. И много голливудских звезд поплатились за ЭКО. Нельзя играть с этим», — заявила экс-участница «Дома-2».

Черно предполагает, что забеременеть можно даже без яичников. По мнению блогера, если не получается родить ребенка своими силами, то нужно смириться и жить без детей. Еще один вариант, который звезда реалити-шоу считает приемлемым — взять ребенка из детского дома.

Причиной смерти Жанны Фриске стала глиобластома — неоперабельная опухоль головного мозга. Многие, как и Саша Черно, предполагали, что к тяжелому заболеванию артистки привело ЭКО. Однако отец певицы отмечал, что его дочь никогда не прибегала к этой процедуре, пишут «Дни.ру».

Поклонники экс-солистки «Блестящих» обнаружили мистическую причину ее ухода из жизни. Фанаты связали смерть Фриске с ее съемками в «Ночном дозоре».

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дом-2 фриске певица черно
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