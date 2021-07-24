Каждый второй инвестор в России терял деньги на рынке

Москва, 24 июля. Портал «Investing.com Россия» провел исследование, в котором рассказывается о реализации рисков на бирже.

Согласно результатам, чаще всего средства теряли те, кто вкладывался в акции. Порядка 72% частных инвесторов, которые что-либо теряли на фондовом рынке, потерпели неудачу именно с этим типом ценных бумаг. Только 19% потерь относятся к инвестициям в валюту, по 15% — в драгоценные металлы и криптовалюту, пишет РИА Новости.

Центробанк привел наглядный пример, который показывает, как некоторые инвесторы потеряли средства. Многие стали входить в акции Virgin Galactic на фоне положительных новостей. Рынок стремительно шел вверх, пока не пришло известие о дополнительной эмиссии. Оно подкосило стоимость акций на 22% за сутки.