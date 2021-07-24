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Трубач признался, что Борис Моисеев смущал его ласковыми прозвищами
Шоу-бизнес
Трубач признался, что Борис Моисеев смущал его ласковыми прозвищами
Global Look Press  /  Anatoly Lomohov/Russian Look

Москва, 24 июля. Певец Николая Трубач прославился после дуэта с Борисом Моисеевым. Артисты вместе исполнили песню «Голубая луна», которая спровоцировала слухи об их нетрадиционной ориентации.

Когда звезды 90-х впервые исполнили свой хит, Николай Трубач уже состоял в браке с Еленой Виршубской. Однако даже это не остановило фанатов от разговоров о нетрадиционной ориентации популярных артистов. Из-за непрекращающихся сплетен Трубач даже принял решение прекратить сотрудничество с продюсерским центром, который продвигал его и Бориса Моисеева.

Сам певец заявил, что всегда хорошо относился к своему коллеге. По словам Николая Трубача, Моисеев — человек энерджайзер и гениальный шоумен, каких мало на российской эстраде. Артист признался, что действительно чуть не разругался с Моисеевым из-за ласковых прозвищ. Николай Трубач беспокоился, что слова «душка» и «зая» в его адрес от коллеги могут вызвать неоднозначную реакцию.

«Когда мы хорошо посидели, часов до пяти утра, и расстались, то в восемь раздается звонок: «Зая, ты кушал?». Я бросил трубку начал звонить продюсеру, просить все отменить», — рассказал звезда 90-х в студии программы «Привет, Андрей!».

Некогда популярный певец Николай Трубач в последнее время погряз в долгах. В начале июня Дорогомиловский районный суд вынес постановление о выселении артиста из московской квартиры. Недвижимость пойдет в счет миллионного долга музыканта.

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музыка моисеев шоу-бизнес отношения трубач
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