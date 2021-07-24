Названы категории людей, которым не стоит увлекаться бананами

Москва, 24 июля. Банан считается медиками полезным и вкусным лакомством, который содержит множество важных элементов. При этом некоторым людям стоит с аккуратностью подходить к его употреблению.

Особенность фрукта заключается в том, что он медленно переваривается. Поэтому специалисты рекомендуют не увлекаться им людям, которые имеют лишний вес. Также его не стоит есть перед основным приемом пищи во избежание вздутия живота.

Бананы также не рекомендованы гражданам, у которых подтверждены проблемы с сосудами или тромбами. Это связано с тем, что продукт может спровоцировать сгущение крови и повысить ее вязкость, передает издание «Правда Гомель».

Полезным свойством бананов, в свою очередь, считается способность восполнять энергетический баланс в организме. Фрукты также богаты калием, который полезен для профилактики сердечных заболеваний.