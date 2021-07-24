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Сборной России по уличному баскетболу не удалось одержать вторую за день победу на ОИ
Спорт
Сборной России по уличному баскетболу не удалось одержать вторую за день победу на ОИ
3x3.russiabasket.ru  /  Общероссийская общественная организация «Российская Федерация Баскетбола»

Токио, 24 июля. Национальная сборная России по баскетболу в формате 3х3 проиграла команде Нидерландов. Встреча завершилась со счетом 18:15 в пользу «оранжевых».

Наиболее результативным игроком в составе сборной России стал Илья Карпенков, который записал в свой актив шесть очков. Россияне 24 июля, помимо матча с Нидерландами, сыграли против китайской команды, в которой одержали уверенную победу со счетом 21:13. Александр Зуев набрал 12 баллов за результативные действия.

Сборная России следующие матчи проведет 25 июля рано утром по московскому времени. Соперниками команды станут олимпийцы из Бельгии и Польши.

Ранее сборная России по водному поло обыграла Китай на Олимпиаде в Токио. Встреча завершилась со счетом 18:17 в пользу национальной команды.

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