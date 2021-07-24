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Дава устроил прогулку с одинокими участницами «Дома-2»

  /   Обновлено: 24 июля 2021 20:53
Шоу-бизнес
Дава устроил прогулку с одинокими участницами «Дома-2»
instagram.com  /  @reality_dom2

Москва, 24 июля. Экс-бойфренд Ольги Бузовой, рэпер Давид Манукян решил наладить свою личную жизнь на проекте «Дом-2». Он стал оказывать знаки внимания одиноким участницам реалити-шоу.

Манукян стал новым ведущим скандальной телестройки. Похоже, что он воспринимает шоу «Дом-2» не только как место работы, но и отличную возможность наладить личную жизнь. В одном из последних выпусков рэпер собрал всех участниц шоу, у которых нет бойфрендов, и отправился с красавицами за пределы периметра.

Спутницы Давы пустили в ход женское обаяние и начали открыто флиртовать с экс-возлюбленным Бузовой. Сам рэпер проявил симпатию только к одной участнице «Дома-2» — Яне Захаровой. Манукян даже назначил девушке свидание без камер. Поклонникам Давы теперь остается только гадать, что произошло между ним и Захаровой на тайной встрече.

На своей странице в Instagram красавица опубликовала снимок, на котором позирует с Манукяном. Особое внимание подписчики обратили на подпись снимка — Захарова сопроводила кадр описанием своего идеального мужчины.

«Идеальный мужчина это... Светлоглазый, высокий, спортивный, умный, добрый, общительный, заботливый, привлекательный, веселый, креативный, стильный, энергичный, единственный, тактичный, романтичный, интригующий, искрений, дружелюбный, сильный!» — перечислили качества участница «Дома-2».

Поклонники Манукяна уже посчитали, что между рэпером с Захаровой вспыхнули чувства. Девушку в соцсетях буквально завалили сообщениями с вопросом, симпатизирует ли она экс-бойфренду Ольги Бузовой. Участница «Дома-2» не стала увиливать и призналась, что ей действительно очень нравится Дава.

К личной жизни Манукяна в последнее время приковано особое внимание. Недавно его заподозрили в воссоединении с исполнительницей хита «Мало половин». Слухи о примирении спровоцировала сама Бузова, показав на фото роскошное кольцо на безымянном пальце правой руки.

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отношения дом-2 шоу манукян роман
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