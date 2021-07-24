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Уличные беспорядки в ЮАР привели к исчезновению 47 500 доз вакцины против COVID-19
Весь мир
Уличные беспорядки в ЮАР привели к исчезновению 47 500 доз вакцины против COVID-19
Global Look Press  /  © Yeshiel / XinHua

Претория, 24 июля. Во время беспорядков в провинциях Квазулу-Натале и Гаутенге исчезло 47 500 доз вакцины против COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения ЮАР Ммамолоко Кубайи.

Массовые беспорядки в Южно-Африканской Республике вспыхнули после заключения в тюрьму экс-президента Джейкоба Зумы. Политика приговорили к 15 месяцам лишения свободы за неявку на следствие по делу о коррупции. Эта новость вызвала протесты, которые начались в провинции Квазулу-Натал, где родился Зума, а затем переросли в ожесточенные уличные бои и распространились на остальные регионы страны.

Бунтующие заблокировали дороги и другие важные объекты инфраструктуры. Также зафиксированы многочисленные случаи вандализма и поджогов. Власти оценивают нанесенный ущерб в 3,4 млрд долларов.

Кроме того, пострадал сектор здравоохранения. Около 12 частных аптек подверглись грабежам. В общей сложности, по словам Кубайи, исчезло 47 500 доз вакцины против COVID-19.

«К счастью, большинство общественных мест вакцинации не пострадали, и это позволило нам быстро возобновить вакцинацию в Квазулу-Натале», — сообщил министр здравоохранения ЮАР.

Согласно последним данным, число погибших в результате беспорядков в провинциях Квазулу-Натал и Гаутенг увеличилось до 337.

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