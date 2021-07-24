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Минэкономики намерено провести мониторинг качества государственных услуг
Экономика
Минэкономики намерено провести мониторинг качества государственных услуг
 /  Невские Новости

Москва, 24 июля. Министерство экономики РФ планирует заняться мониторингом качества всех государственных и муниципальных услуг, для чего предложило консолидировать данные по ним в одной точке.

Такая мера позволит ведомству не только отслеживать предоставление услуг, но и собирать обратную связь, демонстрирующую их доступность. В министерстве считают, что путем мониторинга им удастся оперативно настроить взаимодействие граждан, бизнеса и государства. В перспективе должен произойти переход к круглосуточному получению услуг в онлайн-режиме.

На данный момент есть разобщенность данных, тормозится формирование клиентоцентричной модели государства, которую планирует построить кабмин во главе с Михаилом Мишустиным. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Другой инициативой Правительства России стало предложение упростить механизм ввоза трудовых мигрантов. Как заявил вице-премьер Марат Хуснуллин, кабинет министров уже начал рассматривать упрощенный вариант въезда иностранных работников.

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