Дзюдоиста из Алжира отстранили от Олимпиады за отказ бороться с израильтянином

Токио, 24 июля. Алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина временно сняли с олимпийских соревнований после его отказа бороться со спортсменом из Израиля Тохаром Бутбулем.

Об отстранении алжирца от Олимпиады сообщила Международная федерация дзюдо (IJF). Нурин, который выступает в весовой категории до 73 килограммов, заявил после жеребьевки, что хочет избежать возможной схватки с израильтянином во втором раунде, поэтому отказывается от участия в Играх.

Алжирского дзюдоиста отстранили вместе с его тренером. Национальный олимпийский комитет Алжира планирует ввести против них дополнительные санкции, пишет сайт 360tv.ru.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио прошла 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа. Российские спортсмены не выступают на Олимпиаде под национальным флагом из-за допингового скандала. Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил в беседе с ФАН, что Россия могла отказаться от участия в Играх.