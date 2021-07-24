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Дзюдоиста из Алжира отстранили от Олимпиады за отказ бороться с израильтянином
Спорт
Дзюдоиста из Алжира отстранили от Олимпиады за отказ бороться с израильтянином
Global Look Press  /  Naoki Nishimura/AFLO

Токио, 24 июля. Алжирского дзюдоиста Фетхи Нурина временно сняли с олимпийских соревнований после его отказа бороться со спортсменом из Израиля Тохаром Бутбулем.

Об отстранении алжирца от Олимпиады сообщила Международная федерация дзюдо (IJF). Нурин, который выступает в весовой категории до 73 килограммов, заявил после жеребьевки, что хочет избежать возможной схватки с израильтянином во втором раунде, поэтому отказывается от участия в Играх.

Алжирского дзюдоиста отстранили вместе с его тренером. Национальный олимпийский комитет Алжира планирует ввести против них дополнительные санкции, пишет сайт 360tv.ru.

Церемония открытия Олимпийских игр в Токио прошла 23 июля. Соревнования продлятся до 8 августа. Российские спортсмены не выступают на Олимпиаде под национальным флагом из-за допингового скандала. Главный редактор «Петербургского дневника» Кирилл Смирнов отметил в беседе с ФАН, что Россия могла отказаться от участия в Играх.

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израиль олимпиада алжир дзюдо
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