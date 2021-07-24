Более десяти святынь мироточат в храме под Тулой

Тула, 24 июля. Прихожане сельского храма в Тульской области наблюдают удивительное явление. Там внезапно замироточило свыше десяти святынь.

Настоятель и послушники храма Архистратига Михаила считают, что такое явление приходит в утешение. В сложные времена святые таким образом поддерживают прихожан. В числе мироточащих — семь крестов и девять икон, среди которых образ Николая Чудотворца. Долгое время мироточит икона Божией Матери «Знамение».

«Это явление свидетельствует о божественной силе в нашей жизни. Самое большое чудо заключается в том, что без всяких оснований и предпосылок появляется вещество, которое часто источает благоухание, порой обладает целебными свойствами. Сам факт мироточения необъясним с точки зрения рациональной науки и является для верующих людей свидетельством божественного присутствия», — рассказал ФАН ректор Тульской духовной семинарии игумен Евфимий (Моисеев).

Храм в селе Урусово еще несколько лет назад был едва ли не полностью разрушен. Сейчас он находится в состоянии реставрации и работает ежедневно.

Ранее ФАН сообщал об уникальном украшении, которое приводят в порядок тульские реставраторы. Ожерелье, датированное четвертым веком, нашли археологи.