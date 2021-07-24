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Ученые назвали напиток, повышающий риск заболевания ревматоидным артритом
Общество
Ученые назвали напиток, повышающий риск заболевания ревматоидным артритом
pixabay.com

Москва, 24 июля. Ревматоидный артрит — аутоиммунное заболевание. Но некоторые напитки могут усиливать риск его возникновения, считают исследователи.

Болезнь вызывается атакой иммунной системы на ткани организма. Ученые пока не знают точно, что провоцирует иммунитет на подобную реакцию, но не исключают влияния употребления некоторых продуктов.

Было проведено исследование на добровольцах, которые в течение некоторого времени пять раз в неделю употребляли яблочный сок. У этих испытуемых риск заболеть артритом увеличился в три раза. Такими же опасными ученые считают напитки, содержащие фруктозу, кукурузный крахмал и сладкие безалкогольные напитки.

Медики из Великобритании назвали неочевидные симптомы артрита. Это общее недомогание, жар, усталость и потеря веса, помимо твердых образований на локтях и суставах пальцев.

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