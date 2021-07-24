«Полезные» перекусы оказались вредными для здоровья

Москва, 24 июля. Перекусы, которые кажутся полезными, на самом деле могут навредить фигуре и здоровью организма в целом, предупредили диетологи.

Рисовые снеки содержат много глюкозы, поэтому их лучше заменить овсяными. Немного пользы и в протеиновых батончиках. Вместо них лучше употреблять орехи и сухофрукты – эти продукты уменьшают тягу к сладкому. Навредить фигуре могут также обезжиренные йогурты в баночках, так как в них добавляют много сахара.

Высококалорийными считаются чипсы из овощей. Соки и диетические напитки диетологи рекомендуют заменить на свежие овощи и фрукты. Однако эти продукты не являются полноценным перекусом. Лучше всего сочетать их с белком, например, с творогом.