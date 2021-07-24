Скончался заслуженный врач России Анатолий Белорусов

Тверь, 24 июля. Заслуженный врач России и почетный работник Тверской области Анатолий Белорусов ушел из жизни в возрасте 80 лет.

Многие знали его как высококлассного специалиста в области стоматологии. Анатолий Белорусов разрабатывал методические рекомендации и пособия для врачей. К тому же он следил за работой всех стоматологов Тверской области. Большое внимание Белорусов уделял внедрению современных технологий в практику работы медучреждений.

В 2000-м ему вручили нагрудный знак «За заслуги в развитии Тверской области». Спустя два года Анатолий Белорусов получил звание «Заслуженный врач Российской Федерации». А в 2011-м стал почетным работником тверского здравоохранения.

Сфера стоматологии, которой посвятил свою жизнь Анатолий Белорусов, в России очень хорошо развита. В РФ даже приезжают иностранцы, желающие получить такие медуслуги.