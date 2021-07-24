Пожилой мужчина погиб при пожаре в одной из деревень Тверской области

Тверь, 24 июля. СК по Тверской области расследует дело о гибели пенсионера в пожаре.

Трагедия произошла в деревне Слободиха. Горел бревенчатый дом.

При разборе истлевшей конструкции пожарные обнаружили тело 80-летнего мужчины. Предположительно, это был хозяин дома.

Следователи Бежецкого межрайонного следственного отдела выехали на место происшествия и провели осмотр. Также были опрошены свидетели.

Назначены необходимые экспертизы. По данному факту начата проверка, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

На базе отдыха в Приморье началось мощное возгорание. Площадь пожара составила 200 квадратных метров.