Российский экспериментальный самолет Як-40 совершил первый вылет в рамках МАКС-2021

Жуковский, 24 июля. Первый полет российского экспериментального самолета на базе Як-40 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Как сообщается, данная модель Як-40 является первым в мире воздушным судном со сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки.

«Самолет впервые поднялся в воздух в рамках авиасалона. Полет прошел штатно», — сказал официальный представитель Фонда перспективных исследований в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что наземный этап испытаний этой модификации Як-40 проходил в феврале в Новосибирске. Электрический авиадвигатель был создан компанией «Суперокс» по договору с Фондом перспективных исследований.

Стоит также отметить, что до этого на МАКС-2021 настоящий фурор произвела презентация новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate.