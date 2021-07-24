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Российский экспериментальный самолет Як-40 совершил первый вылет в рамках МАКС-2021

  /   Обновлено: 24 июля 2021 20:53
Армия
Российский экспериментальный самолет Як-40 совершил первый вылет в рамках МАКС-2021
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Жуковский, 24 июля. Первый полет российского экспериментального самолета на базе Як-40 состоялся на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Как сообщается, данная модель Як-40 является первым в мире воздушным судном со сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки.

«Самолет впервые поднялся в воздух в рамках авиасалона. Полет прошел штатно», — сказал официальный представитель Фонда перспективных исследований в комментарии ТАСС.

Ранее сообщалось, что наземный этап испытаний этой модификации Як-40 проходил в феврале в Новосибирске. Электрический авиадвигатель был создан компанией «Суперокс» по договору с Фондом перспективных исследований.

Стоит также отметить, что до этого на МАКС-2021 настоящий фурор произвела презентация новейшего российского истребителя Су-75 Checkmate.

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як-40 первый полет МАКС-2021
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