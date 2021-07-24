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В Киеве пожаловались на отказ Германии поставлять высокоточное оборудование
Армия
В Киеве пожаловались на отказ Германии поставлять высокоточное оборудование
ukroboronprom.com.ua

Киев, 24 июля. Немецкая компания Leifeld отказала Киевскому конструкторскому бюро «Луч» в поставке высокоточного оборудования. Об этом сообщил генеральный конструктор «Луча» Олег Коростелев.

Он отметил, что страны НАТО являются ненадежными партнерами в вопросе поставок военной продукции. Коростелев подчеркнул, что ранее Франция отказала Украине в поставке вертолетов и катеров.

«Западноевропейские игроки альянса такие как Франция отказывают в поставке вертолетов и катеров, или как Германия, цинично отказавшая поставлять Украине не только летальное оружие, но даже станки», — сказал он.

Коростелев также добавил, что Турция оказалась единственной страной, которая оказывала Украине военную помощь, осуществляя поставки тепловизоров, современных беспилотников и другого оборудования.

Ранее стало известно, что Киев рассматривает возможность самостоятельного производства истребителей Су-27 и МиГ-29. Производство планируется развернуть на двух украинских авиаремонтных предприятиях. При этом украинские специалисты предлагают оснащать боевые самолеты двигателями, электроникой и вооружением, которые были разработаны украинским военно-промышленным комплексом.

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