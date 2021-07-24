Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 21:51
21:50
Происшествия
Адвокат Разин назвал причину смерти основателя «Ласкового мая» Мускатина
21:43
Происшествия
Минюст США отказался расследовать смерти от COVID-19 в домах престарелых
21:41
Весь мир
ЮАР и Ботсвана отправили войска для борьбы с террористами на северо-востоке Мозамбика
21:35
Происшествия
Взрыв на угольной шахте в Таджикистане унес жизнь одного человека
21:35
Общество
Первая партия вакцины «Спутник Лайт» прибыла в САР
21:33
Общество
Кирстен Данст и Джесси Племонс стали родителями во второй раз
21:30
Шоу-бизнес
Актриса Жанна Эппле показала фото со свадьбы младшего сына
21:29
Весь мир
Власти ЮАР арестовали четверых организаторов беспорядков в Квазулу-Натале и Гаутенге
21:26
Шоу-бизнес
Юлия Савичева отказалась от диет ради здоровья
21:19
Армия
Видеооператор на Олимпийских играх случайно снял колонну японских танков
Все новости

Индийские военные испытали собственную зенитную ракету Akash NG класса «земля-воздух»

  /   Обновлено: 24 июля 2021 20:41
Армия
Индийские военные испытали собственную зенитную ракету Akash NG класса «земля-воздух»
defense.gov

Нью-Дели, 24 июля. Индия успешно провела летное испытание собственной зенитной ракеты Akash NG нового поколения на полигоне в Баласоре, в штате Одиша, информирует Defense World.

Согласно информации, тестовый пуск зенитной ракеты был произведен объединенной командой Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) при участии представителей Вооруженных сил Индии.

Сообщается, что ЗРК Akash обладает впечатляющими характеристиками и возможностями развертывания в сравнении с аналогичными зенитными системами, имеющимися на вооружении армии Индии.

По словам представителей DRDO, Akash NG является ярким представителем нового поколения индийских зенитных ракет, способных перехватывать высокоманевренные воздушные угрозы на дальности до 70 километров.

Ранее Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Отмечается, что данный самолет предназначен для решения задач ПВО корабельных соединений, а также поражения надводных и наземных целей при любых погодных условиях.

Вернуться назад

Все новости / Армия / Индийские военные испытали собственную зенитную ракету Akash NG класса «земля-воздух»
вс индии ЗРК Akash зенитная ракета
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru