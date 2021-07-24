Индийские военные испытали собственную зенитную ракету Akash NG класса «земля-воздух»

Нью-Дели, 24 июля. Индия успешно провела летное испытание собственной зенитной ракеты Akash NG нового поколения на полигоне в Баласоре, в штате Одиша, информирует Defense World.

Согласно информации, тестовый пуск зенитной ракеты был произведен объединенной командой Организации оборонных исследований и разработок (DRDO) при участии представителей Вооруженных сил Индии.

Сообщается, что ЗРК Akash обладает впечатляющими характеристиками и возможностями развертывания в сравнении с аналогичными зенитными системами, имеющимися на вооружении армии Индии.

По словам представителей DRDO, Akash NG является ярким представителем нового поколения индийских зенитных ракет, способных перехватывать высокоманевренные воздушные угрозы на дальности до 70 километров.

Ранее Россия получила запрос Индии на поставку палубных истребителей МиГ-29К/КУБ. Отмечается, что данный самолет предназначен для решения задач ПВО корабельных соединений, а также поражения надводных и наземных целей при любых погодных условиях.