На пути к разрядке: делегация Саудовской Аравии приглашена в Иран на инаугурацию Раиси

Тегеран, 24 июля. Представитель Саудовской Аравии с большой долей вероятности будет присутствовать на инаугурации новоизбранного президента Ирана Эбрахима Раиси, сообщил источник издания Etemad Online.

«Иран пригласил Саудовскую Аравию принять участие в инаугурации, и кажется, что саудовцы тоже согласились», — сказал он.

Сообщается, что в настоящее время между сторонами ведутся переговоры в столицах некоторых арабских государств, и большая часть споров касается не отношений Ирана и Саудовской Аравии в целом, а непосредственно их разногласий по вопросам Йемена, Ливана и Ирака.

#BIG: Etemad, quoting an 'informed source', says a representative of Saudi gov't is expected to attend the swearing-in ceremony of Iran's new president Ebrahim Raeisi, and a big announcement — possibly opening of embassies — is expected during the visit. https://t.co/nrstCwnDnz — Syed Zafar Mehdi (@mehdizafar) July 23, 2021

Собеседник издания Etemad Online добавил, что во время торжественного мероприятия 5 августа будет сделан некий «символический шаг», после чего появится возможность возобновления отношений между двумя державами. В частности, он допустил, что посольства Ирана и Саудовской Аравии будут вновь открыты в обеих странах в ближайшем будущем.

«В кулуарах отмечают, что, к счастью, переговоры между Тегераном и Эр-Риядом не вышли на политическую арену и проходят в приемлемой манере, поэтому есть вероятность восстановления взаимодействия», — подчеркнул он.

По информации источника, налаживание ирано-саудовских отношений станет одним из возможных пунктов переговоров премьер-министра Ирака Мустафы аль-Казыми с президентом США Джо Байденом 26 июля. Тем не менее пока неясно, как ситуация может улучшиться.

На пути к примирению

Ранее, 20 июля, официальный представитель правительства Исламской Республики Али Рабии подтвердил намерения Тегерана разрешить разногласия с Эр-Риядом.

«Мы всегда приветствовали диалог для достижения положительных результатов и с нетерпением ожидаем позитивных переговоров с Саудовской Аравией, — сказал он на еженедельной пресс-конференции. — Двусторонние встречи между Ираном и Саудовской Аравией продолжаются по дипломатическим каналам».

إيران تؤكد التزامها بمواصلة المشاورات لحل الخلافات مع السعودية

https://t.co/azqzjcq4Xm pic.twitter.com/6ka10NWlwz — AlKhabar (@AlKhabarME) July 20, 2021

Планы двух региональных держав по нормализации отношений подтвердили и в Ираке. Мустафа аль-Казыми в интервью каналу Al Hadath отметил, что Багдад стремится играть позитивную роль в регионе и работает над тем, чтобы помочь сблизить точки зрения своих соседей.

«Что касается саудовско-иранских переговоров, то они будут продолжены для того, чтобы принести пользу обеим сторонам», — заявил глава иракского кабмина 18 июля.

По словам политика, две страны крайне трепетно подходят к этому вопросу, проявляя «глубокую мудрость и взаимопонимание в том, что касается устранения рисков для будущего региона».

رئيس الوزراء العراقي #مصطفى_الكاظمي : عرفنا على قتلة #هشام_الهاشمي مع وقوع الجريمة لكنهم هربوا للخارج https://t.co/4sUG8PsXzW — ا لـ حـ ـد ث (@AlHadath) July 18, 2021

Ближневосточная холодная война

В 2016 году Саудовская Аравия разорвала дипломатические отношения с Ираном после бурных протестов у своего посольства в Тегеране и консульства в Мешхеде, которые были вызваны казнью Эр-Риядом видного шиитского проповедника Нимра ан-Нимра и его сторонников. Духовный лидер Ирана Али Хаменеи осудил радикальные действия саудитов, а королевство в свою очередь обвинило Тегеран во вмешательстве во внутренние дела государства.

В целом, Эр-Рияд позиционирует себя лидером суннитского и даже мусульманского мира, вместе с тем Иран является знаменосцем шиитского лагеря. Тот факт, что значительное шиитское меньшинство Саудовской Аравии проживает в богатой нефтью восточной провинции королевства, только усиливает озабоченность Эр-Рияда по поводу растущего влияния Тегерана в регионе. Известно, что проиранские силы активно действуют в Сирии, Ливане, Йемене, Палестине и Ираке.

Уже на протяжении многих лет две страны враждуют и конкурируют за влияние в различных локальных конфликтах по всему Ближнему Востоку. Региональные соперники поддерживают противоборствующие стороны в нескольких конфликтах. Наиболее отчетливо это проявляется в Йемене, где коалиция во главе с Саудовской Аравией борется с поддерживаемыми Ираном повстанцами-хуситами.

Переговоры между Эр-Риядом и Тегераном при содействии Мустафы аль-Казыми были секретными до тех пор, пока газета Financial Times не сообщила, что встреча между представителями двух стран состоялась в иракской столице 9 апреля. Затем президент Ирака Бархам Салех в начале мая в одном из интервью заявил, что Багдад «не единожды» принимал делегатов Саудовской Аравии и Ирана в качестве посредника для налаживания отношений. Примечательно, что Исламская Республика подтвердила информацию о запуске серии переговоров только 10 мая.