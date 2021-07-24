Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:24
20:24
Общество
Олимпиада, аварии и ВМФ: как прошло новое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд»
20:24
Общество
Американский психолог объяснила, почему мужей стоит любить сильнее детей
20:23
Весь мир
Генеральный адвокат ЦАР призвал расследовать убийства людей в префектуре Уам
20:22
Экономика
Лабораторный модуль «Наука» выведен на расчетную траекторию полета
20:21
Спорт
Болельщики «Спартака» развернули баннер с фразой из песни МакSим перед матчем с «Рубином»
20:21
Армия
Специалисты ВВС США назвали сроки создания технологии «силового поля»
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
Все новости

«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
freepik.com  /  Designed by Freepik

Москва, 24 июля. Ребенок сможет избежать пристрастия к вредным привычкам, если дать ему «право взрослости», считает магистр психологии Юлия Новых.

Пагубные привычки привлекают подростков, так как зачастую им хочется казаться старше или самостоятельнее. Иногда такая мера является попыткой привлечь внимание родителей. Взрослые должны не только информировать детей о вреде употребления алкоголя и табака, но и выстраивать с ними доверительные отношения.

Важным фактором считается приобщение детей к принятию важных для них решений. Например, подростку можно дать деньги для самостоятельной покупки одежды или позволить ему выбрать мебель в комнату. Давать детям «право взрослости» нужно постепенно, подчеркнула психолог в очередном выпуске проекта «Тети, дяди и ребенок».

Зависимость от курения возникает из-за содержания в сигаретах химических веществ. Чтобы отказаться от этой привычки, нужно придерживаться пяти простых правил, рассказал американский доктор Панагис Галиатсатос.

Вернуться назад

Все новости / Общество / «Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
дети привычки психолог
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru