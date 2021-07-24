«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек

Москва, 24 июля. Ребенок сможет избежать пристрастия к вредным привычкам, если дать ему «право взрослости», считает магистр психологии Юлия Новых.

Пагубные привычки привлекают подростков, так как зачастую им хочется казаться старше или самостоятельнее. Иногда такая мера является попыткой привлечь внимание родителей. Взрослые должны не только информировать детей о вреде употребления алкоголя и табака, но и выстраивать с ними доверительные отношения.

Важным фактором считается приобщение детей к принятию важных для них решений. Например, подростку можно дать деньги для самостоятельной покупки одежды или позволить ему выбрать мебель в комнату. Давать детям «право взрослости» нужно постепенно, подчеркнула психолог в очередном выпуске проекта «Тети, дяди и ребенок».

Зависимость от курения возникает из-за содержания в сигаретах химических веществ. Чтобы отказаться от этой привычки, нужно придерживаться пяти простых правил, рассказал американский доктор Панагис Галиатсатос.