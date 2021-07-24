Затонувший у берегов Адена танкер может стать причиной экологической катастрофы в Йемене

Сана, 24 июля. Корпорация портов Адена объявила, что столкнулась с трудностями при спасении нефтяного танкера Dia, который начал тонуть у берегов Йемена на прошлой неделе.

Генеральный директор администрации порта Адена Мухаммад Амзарба сообщил государственному информагентству Йемена SABA, что его сотрудники несколько раз пытались заставить судно всплыть, однако их усилия оказались безуспешными из-за плохой погоды и сильного ветра.

По словам Амзарбы, управление гавани продолжит предпринимать меры по спуску судна на воду, несмотря на плохие метеорологические условия и скромные возможности учреждения. Он также отметил, что работники порта пытались использовать буксир для спасения Dia, но для этой операции потребовалось специальное оборудование, которого у них не было.

The Aden Ports Corporation faces difficulty in floating the oil ship Dia, which sank off the port of Aden in southern Yemen last week. https://t.co/Sbf3aWhW0R pic.twitter.com/XVdP4WVllr — Arab News (@arabnews) July 24, 2021

Другой чиновник в порту сообщил агентству AFP, что судно было пришвартовано с 2014 года в районе Аль-Барика, к западу от Адена, и хранило запасы дизельного топлива.

Неизвестно, сколько точно горючего было в танкере, когда он затонул. Однако в результате инцидента произошел разлив топлива вдоль побережья примерно на 20 километров. Сотрудники порта сообщают, что нефтяные пятна были заметны даже на берегу в районе Адена.

Член местного комитета по спасению окружающей среды Ахмад Фахим отметил, что никто не позаботился о техническом обслуживании танкера, и, как следствие, это привело к его затоплению и дальнейшей экологической проблеме.

В предварительном правительственном отчете отмечается, что горючее распространилось до близлежащего природного заповедника. Очевидцы обращают внимание, что мертвую рыбу даже выбросило на берег.

Рост опасений

Согласно сообщениям СМИ, танкер носит название Dia, но никакой информации о нем в доступных базах судов не найдено. Он был пришвартован в Адене на протяжении примерно 7 лет. Танкер принадлежит местному бизнесмену, хотя, очевидно, что он был полностью заброшен.

С учетом того, что Dia — далеко не единственное бесхозное судно, у местных жителей и международного сообщества возникают опасения касательно других возможных экологических катастроф.

В частности, инцидент в Адене напомнил о хрупком положении топливного судна Safer, пришвартованного с 2015 года недалеко от порта Ходейда, который контролирует хуситское движение «Ансар Аллах». На борту танкера, который был построен в 1974 году, находится 1,1 миллиона баррелей сырой нефти.

“The #FSOsafer could spill 4 times the amount of oil the Exxon Valdez leaked into Prince William Sound in 1989.”



Such a spill would have appalling consequences and has the potential to inflict terrible additional suffering on millions of Yemenis.https://t.co/YxSjOrKnpL — Greenpeace (@Greenpeace) May 18, 2021

В течение многих лет на судне был только основной экипаж, усердно работавший над обеспечением временного технического обслуживания, но неспособный решить более серьезные проблемы.

В конце ноября 2020 года Организация Объединенных Наций (ООН) объявила, что достигла соглашения с повстанцами, чтобы разрешить инспекционной группе осмотреть Safer и разработать план его ремонта. Однако инициатива провалилось в конце февраля — после нескольких месяцев постоянных переговоров и обвинений с обеих сторон. Согласно заявлению ООН, недопонимание было связано с вопросом обеспечения безопасности экспертов и доставки специального оборудования в зону потенциальной экологической катастрофы.

Война в Йемене

Впрочем, главной причиной разрухи в портах Йемена является многолетняя война. Вооруженный конфликт между правительством Мансура Хади и шиитскими формированиями хуситов продолжается с 2014 года — тогда сторонники движения «Ансар Аллах» захватили столицу Сану и добились временной отставки президента Мансура Хади, бежавшего на юг страны. В марте 2015 года арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией вмешалась в конфликт для поддержки йеменского правительства.

Из-за боевых действий около 80% йеменцев в настоящее время зависят от продовольственной помощи из других стран, находясь в условиях, которые ООН называет наихудшим гуманитарным кризисом в мире. Война унесла жизни более 233 тысяч человек, а также привела к перемещению миллионов людей и ударила по и без того хрупкой экономике государства.