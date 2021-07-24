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Соловьев об недовольстве Киева: Жители Донбасса сами решат, за кого голосовать

  /   Обновлено: 24 июля 2021 21:16
Общество
Соловьев об недовольстве Киева: Жители Донбасса сами решат, за кого голосовать
Федеральное агентство новостей  / 

Украинские власти забывают, что в голосовании на выборах в Государственную думу ФС РФ, которое будет доступно на территории ДНР и ЛНР, участие могут принять все граждане Российской Федерации. Это их неотъемлемое право. Так прокомментировал заслуженный юрист России, общественный деятель Иван Соловьев заявление МИД Украины касательно того, что Москва дала возможность жителям Донбасса участвовать в российских парламентских выборах.

Напомним, на минувшей неделе украинские СМИ распространили сообщение ведомства, в котором представители местной власти выразили решительный протест из-за инициативы РФ по выборам в Госдуму. По словам представителей ведомства, участие жителей Донбасса в голосовании «нарушает» украинское законодательство и принципы международного права. В МИД предложили мировому сообществу не признавать результаты выборов.

«Действующей украинской власти обидно, что жители Донбасса в свое время не заинтересовались ни выборами президента Украины, ни депутатов Рады. А игнор, как известно, — самое обидное, особенно для тех, кто ищет повод, чтобы задеть или в очередной раз погавкать на тех, кто дал от ворот поворот бандеровским заходам и устремлениям. Кроме того, в пылу написания гневных реплик спичрайтеры украинского МИД забыли, что жители ДНР и ЛНР в установленном порядке приняли декларации о суверенитете», — поделился мнением Иван Соловьев.

Соловьев об «истерике» Киева: Жители Донбасса сами решат, за кого и как им голосовать
Фото из личного архива Ивана Соловьева  / 

Общественный деятель добавил, что жители Донбасса имеют законное право принять участие в парламентских выборах РФ. Все опросы показывают, что люди, проживающие на территории Донецкой и Луганской народных республик и получившие российское гражданство, будут рады это право реализовать, подчеркнул Соловьев.

«Так что хватит скулить и жаловаться, апеллируя к своим заокеанским адвокатам, не поможет. Люди в Донбассе сами разберутся и определятся, когда, за кого и как голосовать. Плевать им на чье-то осуждение. А к тому, что любое наше действие, осуществляемое с целью защиты национальных интересов, используется как повод для дополнительного давления и введения новых санкций, мы уже давно привыкли.  Так что пусть собаки лают, а караван все равно идет в Россию», — рассказал собеседник ФАН.

Ранее зампредседателя Парламентской ассамблеи Совета Европы Петр Толстой заявил, что реакция Украины на участие жителей Донбасса в российских выборах ничего не изменит. Спикер уточнил, что российское гражданство позволяет людям свободно въезжать на территорию государства и дает право выбирать и быть избранными.

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