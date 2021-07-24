Врачи сообщили о заразности гамма-мутации коронавируса среди привитых

Кайенна, 24 июля. Заразность штамма коронавируса «Гамма» достигает 60% среди привитых от заболевания людей, сообщается на сайте Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Новая мутация COVID-19 поражает граждан, которые уже прошли вакцинацию от заболевания. Вспышку этого заболевания зафиксировали на золотодобывающей шахте в Гвиане в мае 2021 года. Гамма-штаммом SARS-CoV-2 заразились 15 из 25 шахтеров. Мужчины были привиты от заболевания вакциной Pfizer-BioNTech.

ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире 11 марта 2020 года. Более 198 млн человек из разных стран заразились COVID-19 с начала пандемии. Только массовая вакцинация способна остановить распространение заболевания, уверены ученые.