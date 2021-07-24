Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться

Токио, 24 июля. Российский пловец Максим Ступин сообщил, что еда в Олимпийской деревне настолько вкусная, что можно случайно прибавить в весе.

Спортсмен поделился впечатлениями об Олимпийских играх. Для 21-летнего россиянина это первая Олимпиада. По признанию Ступина, для него все было необычно.

«Я был, мягко говоря, удивлен размеру кровати и комнат. Да всем — Олимпийская деревня очень большая, в первый день в ней было трудно ориентироваться», — сказал пловец журналистам.

Он добавил, что кормят в Олимпийской деревне очень хорошо. По его словам, «можно случайно набрать вес».

Максим Ступин плыл в субботу 400 метров комплексом, но пробиться в финал Олимпиады он не смог. По итогам квалификации россиянин показал 18-е время — 4 минуты 16,21 секунды.