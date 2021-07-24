Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 июля 20:24
20:24
Общество
Олимпиада, аварии и ВМФ: как прошло новое заседание пресс-клуба «Петербургский уикенд»
20:24
Общество
Американский психолог объяснила, почему мужей стоит любить сильнее детей
20:23
Весь мир
Генеральный адвокат ЦАР призвал расследовать убийства людей в префектуре Уам
20:22
Экономика
Лабораторный модуль «Наука» выведен на расчетную траекторию полета
20:21
Спорт
Болельщики «Спартака» развернули баннер с фразой из песни МакSим перед матчем с «Рубином»
20:21
Армия
Специалисты ВВС США назвали сроки создания технологии «силового поля»
20:19
Общество
Водное такси запустят к осени на Куршской косе в Калининградской области
20:13
Общество
«Право взрослости» поможет ребенку уберечься от пагубных привычек
20:13
Весь мир
США и их союзники обвинили Китай в хакерской атаке на Microsoft
20:11
Происшествия
Московский суд арестовал двух подозреваемых в изнасиловании пенсионерки
Все новости

Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
Спорт
Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
Global Look Press  /  Fabio Ferrari

Токио, 24 июля. Российский пловец Максим Ступин сообщил, что еда в Олимпийской деревне настолько вкусная, что можно случайно прибавить в весе.

Спортсмен поделился впечатлениями об Олимпийских играх. Для 21-летнего россиянина это первая Олимпиада. По признанию Ступина, для него все было необычно.

«Я был, мягко говоря, удивлен размеру кровати и комнат. Да всем — Олимпийская деревня очень большая, в первый день в ней было трудно ориентироваться», — сказал пловец журналистам.

Он добавил, что кормят в Олимпийской деревне очень хорошо. По его словам, «можно случайно набрать вес».

Максим Ступин плыл в субботу 400 метров комплексом, но пробиться в финал Олимпиады он не смог. По итогам квалификации россиянин показал 18-е время — 4 минуты 16,21 секунды.

Вернуться назад

Все новости / Спорт / Пловец Ступин заявил, что в Олимпийской деревне можно случайно поправиться
олимпиада плавание ступин
Комментировать
Рейтинг@Mail.ru