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Злоумышленники начали маскировать вирусы под Windows 11
Экономика
Злоумышленники начали маскировать вирусы под Windows 11
microsoft.com  /  Microsoft

Нью-Йорк, 24 июля. В Лаборатории Касперского предупредили о вирусах под видом новой операционной системы Windows 11.

Новая волна вредоносного программного обеспечения использует файлы, маскирующиеся под анонсированную операционную систему от Microsoft. Некоторые из пользователей используют ненадежные источники для установки системы, хотя корпорация предоставила удобные условия доступа. Об этом пишет портал «Пепелац Ньюс».

Специалисты «Лаборатории Касперского» зафиксировали несколько сотен попыток заражения персональных компьютеров таким образом. В компании напомнили, что использование программ и файлов из непроверенных источников может дать злоумышленникам доступ к учетным записям, паролям и личным данным.

Microsoft предоставила для скачивания облачную версию своей операционной системы, она получила название Windows 365. С ее помощью пользователь сможет получить доступ к своим приложениям и данным с любого устройства.

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